В Электростали двое мужчин сняли скальп юноше из-за зеленого ирокеза

В Подмосковье задержали одного из напавших на молодого человека из-за прически

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Молодой человек был госпитализирован с ножевыми ранениями.

В Подмосковье задержан один из подозреваемых в снятии скальпа с 19-летнего парня из-за прически. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

«Сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали одного из двоих подозреваемых, которые вчера в ходе конфликта нанесли ножевые ранения гражданину в городе Электростали», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что задержанный — житель Республики Коми 1999 года рождения. Правоохранители продолжают поиск его соучастника.

Дикий случай произошел в подмосковной Электростали на улице Спортивной. Там двое мужчин сняли скальп парню, у которого на голове была прическа «ирокез» зеленого цвета. Злоумышленники пытались ножом срезать волосы, однако зацепили часть кожи на голове молодого человека. В результате он был госпитализирован. Его обидчики скрылись с места происшествия.

Сам пострадавший не смог рассказать подробностей инцидента, так как был в момент нападения в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Кемеровской области ранил ножом двух человек в отделении полиции и скрылся.