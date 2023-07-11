Без слез не взглянешь: что не стоит надевать летом 2023 года

Фото, видео: www.globallookpress.com / West Coast Surfer; 5-tv.ru

Стилист Марина Герман назвала топ главных антитрендов текущего жаркого сезона в одежде.

Какую одежду нужно без сожалений исключить из гардероба нынешним летом, а что, наоборот, стоит срочно прикупить для создания модного образа, рассказала стилист Марина Герман. Специально для 5-tv.ru она назвала топ главных антитрендов сезона в одежде.

Джинсовые шорты

На первое место в списке антитрендов стилист поставила суперкороткие джинсовые шорты с излишним декором, например, с устаревшими кружевами, бисером и «рваниной».

«Сегодня снова входят в моду короткие шорты, но нужно выбирать лаконичную модель. И если вы собираетесь носить их в городе, а не на пляже, то нужно дополнить их каким-то более сложным элементом, например, объемным жакетом. Это позволит сбалансировать объемы и не сделать образ слишком простым», — отметила стилист.

Топы из атласа и шелка

Забыть следует и о топах из атласа и шелка на тонких бретельках и отделанных кружевом. Их эксперт рекомендует заменить лаконичными топами или другим базовым вариантом, например, футболкой или майкой-алкоголичкой. Последняя сегодня очень актуальна, можно носить ее даже с брючным костюмом, подчеркнула Герман.

Платья с басками

Подобные модели до сих пор продаются в магазинах и девушки продолжают их носить, хотя есть уже множество более стильных и современных моделей.

«Мы можем выбрать платье свободного кроя — модель „парашют“ или, наоборот, полуприлегающее или прилегающее платье из трикотажа в длине макси. Также это может быть платье бэби-долл с рукавами-буфами», — посоветовала стилист.

Брюки-дудочки

Рекомендуется исключить из гардероба и брюки-дудочки. Сегодня им на смену пришли свободные брюки-палаццо, брюки прямого кроя. Еще одна актуальная альтернатива «дудочкам» — брюки-бананы длиной 7/8 с защипами.

Узкие рубашки из льна с закатанными и подколотыми пуговицами рукавами

Такие модели рубашек были актуальны три-четыре года назад, отметила Герман. Сегодня их не рекомендуется надевать даже на пляж.

«Если хочется оголить запястья, то можно выбрать рубашку свободного кроя с рукавами полной длины и завернуть их, не подкалывая пуговицами. Это будет смотреться гораздо более эстетично и стильно в 2023 году», — рекомендовала эксперт.

Обувь с перфорацией

Перфорированная обувь, особенно босоножки и туфли, тоже остались в прошлом. Они были в моде несколько сезонов назад, сегодня же выглядят архаично.

«Я рекомендую заменить такую обувь на босоножки, слингбэки и балетки актуального фасона», — заключила Герман.

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