Спиртное по сетчатке: в России хотят продавать алкоголь и табак новым способом

Алкоголь и табак в России предлагают продавать без паспорта, по биометрии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Вопрос уже изучают в Минцирфы.

Алкоголь и табак в России предлагают продавать без паспорта. Но по биометрии. С такой инициативой выступили крупные ритейлеры, которые хотят разгрузить сотрудников и расширить возможности касс самообслуживания.

Минцифры уже изучает запрос. Правда, нужно, чтобы сами покупатели были не против предоставлять биометрические данные в качестве подтверждения своего возраста.