Хирург оценил шансы на восстановление сына Ефремова после трепанации черепа

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Выпавший из окна 31-летний актер перенес уже несколько операций.

Трепанация черепа, которую провели выпавшему из окна сыну актера Михаила Ефремова Николаю, показывает большой запас прочности у организма. Об этом в комментарии NEWS.ru заявил нейрохирург Александр Тома.

Он подчеркнул, что последствия для здоровья могут возникнуть не из-за операции как таковой, а из-за ущерба, причиненного мозгу при травмировании.

«Обычно трепанацию проводят в качестве экстренной и реанимационной помощи, когда нужна декомпрессия головного мозга — то есть устранение сдавливания из-за отека. Последствия вытекают не из самой трепанации, а из того, насколько сильно пострадал головной мозг», — пояснил Тома.

Он добавил, что сама операция не несет осложнений, после нее можно просто сделать пластическую операцию.

На днях стало известно, что Николаю Ефремову поставили штифты на сломанные кости таза. Его состояние в целом улучшается, хотя и незначительно. Несчастный случай с сыном Ефремова произошел 30 июня: 31-летний актер выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Его доставили в больницу с большой внутрибрюшной гематомой и переломами костей таза, бедра и локтя. Несколько дней Ефремов пробыл в коме, подключенным к аппарату ИВЛ.

По предварительным данным, в момент падения актер не находился в алкогольном или наркотическом опьянении. При госпитализации он был в сознании и сказал медикам, что упал случайно и претензий ни к кому не имеет. Многие информационные порталы все же считают, что виной трагедии стал алкоголь, однако близкие семьи утверждают, что молодой человек не злоупотребляет спиртным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врачи пытаются спасти кости таза выпавшего из окна сына Михаила Ефремова.