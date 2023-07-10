Солиста «Иванушек» Андреева шокировали слухи о его состоянии после трепанации

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Певец признался, что узнал о себе много нового.

Солиста «Иванушек International» Кирилла Андреева крайне удивили слухи о нем, распространившиеся после того, как он перенес серьезную травму головы. Историей из середины нулевых певец поделился в интервью YouТube-каналу «Во имя Святого Иоанна Кронштадтского».

По словам Андреева, инцидент произошел на праздновании его дня рождения. Будучи нетрезвым, певец поссорился и подрался с одним из гостей. В ходе выяснения отношений Андреев упал и сильно ударился головой. После этого его доставили в больницу Склифосовского и провели трепанацию черепа из-за образовавшейся гематомы.

«Первые два-три года я не чувствовал запахи. Потом все начало появляться заново. Видимо, какой-то нерв был затронут», — рассказал певец.

Однако самым неприятным были слухи, которые начали распространяться после происшествия. Андреев признался, что в процессе восстановления узнал о себе много нового. В частности, то, что он якобы после травмы перестал узнавать друзей и знакомых, и вряд ли уже вернется на сцену.

По словам артиста, для него это был шок, и хорошо, что рядом оказались жена и преданные друзья, которые поддержали его в тот сложный период и не отвернулись.

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