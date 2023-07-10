«Много крови, грязи, оружия»: звезда «Перевала Дятлова» рассказал о службе в ВДВ

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Актер Александр Метелкин признался, что всегда мечтал сниматься в военных фильмах

Актер Александр Метелкин, известный по главной роли в сериале «Перевал Дятлова», признался, что еще во время службы в армии мечтал сниматься в военном кино. Мечта 31-летнего артиста сбывается прямо сейчас — он занят в съемках фильма «Блиндаж» о событиях 1941 года.

«У меня даже в армейских дневниках записано, что хочется сняться в настоящем кино про войну, где все по-честному — много крови, грязи, оружия… И сейчас „Блиндаж“ — это фактически моя первая большая военная история. Мы построили блиндаж и окопы рядом с настоящими, которые остались от той страшной войны. Я своими ногами ходил там, где когда-то наши деды и прадеды стояли насмерть», — поделился Метелкин в беседе с aif.ru.

К слову, часть сцен «Блиндажа» снимали в лесах под Псковом, где актер проходил срочную службу в воздушно-десантных войсках. Именно в местах съемок, по словам Метелкина, он участвовал состязаниях, которые называются «Соревнования разведывательных групп специального назначения по тактико-специальной подготовке Вооруженных сил РФ». Актер отметил, что быстро нашел общий язык с ребятами-десантниками, которых задействовали в съемках массовых сцен картины.

«Они переносили все эти съемки так стойко! А ведь это каторжный труд — целыми сутками бегать и ползать здесь под взрывами. Глаза у всех четкие и такие ясные! Время сейчас у нас тяжелое, но они, понятно, готовы Родину защищать», — заключил Метелкин.

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