SHAMAN в туре по городам Донбасса представил зрителям новую песню

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

Для зрителей из новых регионов исполнитель приготовил сюрприз, но и сами поклонники удивляют певца.

Популярный российский исполнитель SHAMAN продолжает гастроли с благотворительными концертами в Донецкой и Луганской народных республиках. 7 и 8 июля он выступил в Снежном и Краснодоне. Благотворительные концерты знаменитый музыкант дал в рамках своего большого сольного тура по городам России. Основными зрителями стали добровольцы и бойцы Армии России, медики, волонтеры, военкоры и, конечно, местные жители.

Город Снежное в Горловском районе ДНР стал первым, в котором была представлена новая концертная программа. Выступление SHAMAN началось с музыкального блокбастера «Дай жару», мгновенно разогревшего публику, которая начала танцевать в проходах между креслами. Всенародно любимым хитам подпевали все пришедшие, а во время исполнения песен «Встанем» и «Я русский» многие не сдерживали слез.

А уже 8 июля под длительную овацию SHAMAN вышел на сцену Дворца культуры имени «Молодой Гвардии». Этой встречи артист ждал долго и знал, что в Краснодоне его тоже очень ждут. Знакомые хиты зрители подхватывали с первых слов, а песню «Моя Россия» пришлось повторять на бис, ее пел весь зал.

Сюрпризом для певца стал романтическая сцена в зале: когда зазвучала лирическая «Ты моя», на балконе появилась пара молодоженов, для которых этот танец стал свадебным. Шахтер Илья и медработница Вера только что расписались и отметить торжество пришли на концерт своего кумира.

А вот сюрпризом для зрителей стала новая песня: она не звучала еще нигде, но скоро композицию услышит вся страна. Как и всегда, выступления SHAMAN заканчиваются исполнением Гимна России в авторской аранжировке.

«Я надолго запомню такой оглушительный успех. Здесь, недалеко от передовой, мои песни приобретают особое звучание. И для меня истинное счастье, что людям они нравятся», — признается сам артист.

Тур по Новороссии продолжает серию концертов для жителей регионов, оказавшихся в зоне СВО. Все выступления, включая состоявшиеся ранее в Мариуполе, Луганске и Геническе, — благотворительные, это подарок жителям региона.

Концертная программа «Я РУССКИЙ» впервые была представлена артистом в марте в обеих столицах. Два концерта SHAMAN в московском «Крокус Сити Холле» и четыре в БКЗ «Октябрьский» Санкт-Петербурга прошли с неизменными аншлагами. Всего в афише гастрольного тура запланированы свыше 100 выступлений в разных регионах страны, включая Новороссию.