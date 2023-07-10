Цена лука в российских магазинах впервые превысила 70 рублей за килограмм

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Стоимость привычного в готовке ингредиента впервые за десять лет достигла такого пика.

В мае 2023-го цена за килограмм репчатого лука побила рекорд как минимум за последние 20 лет. Средняя цена продукта достигла 73,3 рублей. По сравнению, с апрелем цены выросли на 9%, сообщает РБК.

В последние десять лет цена килограмма репчатого лука в мае колебалась в диапазоне 30–40 рублей. Ситуация не изменилась ни в период пандемии коронавируса, ни после начала спецоперации, когда из-за антироссийских санкций была нарушена логистика большинства товаров.

В конце весны и начале лета лук стандартно, как и другие овощи, сезонно дорожает. Это вызвано тем, что поставки от российских аграриев сменяются зарубежными. Но в этом году картина сильно изменилась.

Причиной стало то, что в этом году предложение этого овоща на мировом рынке сократилось из-за неурожая в Узбекистане, Таджикистане и Казахстане. К весне запасы лука в отечественных овощехранилищах сократились, а поскольку поставок из азиатских стран не было, цена пошла вверх, объяснил директор Национального плодоовощного союза Андрей Казаков.

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