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В этмо году площадка в Нижнем Новгороде стала по-настоящему широкой платформой.

Политические тренды настоящего и будущего в центре внимания участников форума «Дигория». Опытные эксперты и молодые профессионалы встретились на его площадке в Нижнем Новгороде. Пять профильных направлений работы — и образовательные, и практические — разбирают общественную повестку внутри страны и формируют понимание геополитической обстановки в целом.

«Те, кто против нас воюет, хорошо понимает, что на самом деле Россию вооруженным путем не взять. Нас нельзя победить вооруженным путем. Российская экономика, наверное, к удивлению и огорчению многих наших западных оппонентов показала, что и даже таким беспрецедентным количеством санкций ее тоже не взять. Она оказалась гораздо устойчивее, крепче и гораздо большую конкурентоспособность имеет. Они развернули вот эту полномасштабную войну смыслов, войну психологическую, целью которой является подрастающее поколение», — сказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

В этом году «Дигория» стала по-настоящему широкой платформой. Для политологов организован экспертный клуб, одноименная национальная премия и грантовый конкурс. Участники форума получают не только новые знания, но и наставничество, и даже предложения о работе.