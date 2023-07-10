Визит спикера Совфеда РФ Валентины Матвиенко в Китай: самое главное

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В ходе зарубежной поездки представитель РФ совершила множество важных встреч. В том числе — и на высшем уровне.

Взаимный товарооборот между Россией и Китаем уже в этом году может превысить двести миллиардов долларов. Об этом заявила Валентина Матвиенко.

Спикер Совета Федерации сейчас находится в Пекине, там она встретилась с председателем КНР Си Цзиньпином. Партнерство между странами назвали всеобъемлющим и стратегическим. Больше половины расчетов уже сейчас проходит в национальных валютах.

Какие заявления еще прозвучали в Пекине, расскажет корреспондент «Известий» Максим Прихода.