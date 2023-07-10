Качество трасс и строительство школ: главное из встречи Путина с главой Удмуртии

Фото, видео: Казаков Александр / ТАСС; 5-tv.ru

Российский президент провел рабочую встречу с главой региона в Кремле.

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Во время разговора затронули не только достижения, но и проблемы региона.

В частности, речь зашла о качестве трасс, отремонтированных по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». К контролю за этим сейчас привлекают общественные организации. Вопросы у президента возникли и по поводу открытия новых детских садов. Александр Бречалов отметил, что в республике растут объемы ввода жилья, большое внимание уделяется и жилой инфраструктуре.

«Мы очень активно участвуем в проектах, которые инициировала партия „Единая Россия“, и Вы поддержали, в частности…» — сказал Бречалов.

«Догазификация?» — дополнил Путин.

«Капитальный ремонт школ и догазификация. Это проекты, которые наиболее ярко откликнулись у людей. Девять школ мы в 2022 году отремонтировали, на ближайшие два года еще 25 школ», — уточнил глава Удмуртии.

«Очень хорошо. Очень хороший темп», — оценил работу президент.

«Спасибо», — заключил Бречалов.

Глава Удмуртии также сообщил, что совместно с федеральным Минздравом местные власти работают над улучшением материально-технической базы госпиталя ветеранов войн, и это лишь часть усилий, которые прилагаются в республике для поддержки бойцов и их семей.