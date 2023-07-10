Рекордный результат: как прошли выборы президента в Узбекистане

Фото, видео: Смирнов Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

На то, чтобы подсчитать голоса, проверить и перепроверить результаты у избирательных комиссий, ушла вся ночь.

В Узбекистане подвели итоги досрочных президентских выборов. Победу одержал действующий лидер страны — Шавкат Мирзиёев. Он набрал более 80% голосов. Участие в выборах приняли порядка 19 миллионов человек, в том числе из России. А благодаря техническим новинкам обошлось без нарушений. Поздравительную телеграмму Мирзиёеву уже направил Владимир Путин. За ходом голосования наблюдал корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

В пресс-центре ЦИК Узбекистана аплодисментами встречают новость о переизбрании Шавката Мирзиёева на новый срок. Что не менее важно, действующий президент показал рекордный результат.

«Представитель либерально-демократической партии Мирзиёев Шавкат Миромонович получил 13 миллионов 625 тысяч 505 голосов. Или 87,05%», — сказал председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев.

На то, чтобы подсчитать голоса, проверить и перепроверить результаты у избирательных комиссий, ушла вся ночь. Нужно было обработать более 15,5 миллиона бюллетеней. И это еще один важный итог выборов — традиционно высокий показатель явки на этот раз вплотную приблизился к 80%. На участки приходили целыми семьями.

«С очень хорошим настроением, с надеждой на хорошее будущее решили проголосовать. Ждем, конечно же, дальше развития нашей страны», — сказал избиратель Владимир Кравченко.

Основу для долгосрочного развития страны, по утверждению властей, заложили еще в апреле с принятием обновленной Конституции Узбекистана. После чего Шавкат Мирзиёев решил вновь попросить граждан о поддержке на первых досрочных выборах президента в истории республики. И свой мандат на реформы получил.

Подводить итоги выборов в пресс-центре ЦИК будут в течение всего дня, потому что кроме официальных результатов важно дождаться оценки международных наблюдателей. Сейчас как раз выступает миссия СНГ. Ее корпус наблюдателей по традиции самый большой: почти 500 человек работали на участках по всей стране. Каких-либо нарушений не обнаружили.

«Вчера собрались представители восьми стран СНГ для того, чтобы поделиться мнениями, оценками, которые мы получили из регионов. Эти оценки однозначно свидетельствуют о том, что право граждан Узбекистана на свободное волеизъявление было обеспечено», — сказал генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Помогали и технические ноу-хау. На каждом участке были установлены компьютеры, подключенные к единой базе избирателей. Так можно было точно отследить, кто именно проголосовал, а заодно в режиме реального времени обновлять данные о явке. Но главное все же — настрой самих избирателей.

«Я представляю Центральную избирательную комиссию Палестины и могу сказать, что вчера я был свидетелем спокойного дня, люди были счастливы. Вокруг центра голосования не было никаких признаков напряженности, а это знак хорошо проведенных выборов», — сказал представитель ЦИК Палестины Хишам Кухаил.

Местные жители рассчитывают, что их надежды на процветающее будущее Узбекистана будут реализованы. Речь в том числе об отношениях с историческим партнером — Россией. Только за прошлый год товарооборот между нашими странами вырос на 23%, преодолев отметку в девять миллиардов долларов. И итоги президентских выборов показали, что этот курс будет продолжен.