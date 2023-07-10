Двоих зрителей концерта «Ночных снайперов» оштрафовали за проукраинские лозунги

Суд оштрафовал двух посетителей концерта «Ночных снайперов» в Москве за украинские лозунги

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Как безобидный поход на концерт любимой группы превратился в неприятную встречу с полицией?

Двое мужчин оштрафованы на 30 тысяч рублей за националистические лозунги на концерте «Ночных снайперов». Как сообщил источник 5-tv.ru, поклонников группы обвинили в дискредитации действий Вооруженных сил РФ.

Концерт «Ночный снайперов» в Москве сорвали хулиганы, которые захотели начать провокацию. Тушинский районный суд признал их обоих виновными в административном правонарушении.

В последнее время концерты группы были под угрозой отмены по многим причинам. Так, Арбенина однажды получила травму и была вынуждена перенести выступления. Затем шоу группы просто хотели отменить или перенести до лучших времен.

На фоне отмены и переноса концертов поползли слухи, что Арбенина покинула Россию. Сама исполнительница призвала всех не распространять непроверенную информацию, а также заявила, что не собирается никуда уезжать из своей страны и от своего народа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Домогаров категорично ответил на вопрос об эмиграции.