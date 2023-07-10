В Минобороны раскрыли, сколько иностранных наемников сейчас действует на Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mihir Melwani; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Украинское командование бросает в «мясные штурмы» на российские позиции подразделения, укомплектованные, в первую очередь, иностранными наемниками.

В зоне конфликта на территории Украины сегодня продолжают действовать 2029 наемников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным ведомства, с начала спецоперации в зону СВО прибыло 11675 иностранных наемников из 84 государств. Абсолютным рекордсменом стала Польша — на Украину оправилось более 2,6 тысячи польских боевиков. Из США и Канады вместе взятых в зону СВО отправилось всего 900 наемников.

«Сегодня в рядах ВСУ продолжают действовать 2029 наемников», — прокомментировал генерал-лейтенант.

Уточняется, что данные были приведены по состоянию на 30 июня 2023 года. В оборонном министерстве пояснили — убитыми боевиками значится 4845 иностранцев. Еще 4801 человек сбежал с территории конфликта.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные отразили девять атак ВСУ за сутки на донецком направлении.