Минобороны РФ: больше всего наемников на Украину прибыло из Польши

Фото, видео: www.globallookpress.com / Artur Widak; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Киев пытался скрыть огромные потери личного состава мобилизацией в стране, но она сорвалась. Пришлось прибегнуть к вербовке за границей.

В Минобороны сообщили, что с начала спецоперации на Украину прибыло 2,6 тысячи наемников из Польши, что стало абсолютным рекордом среди «помощников» киевского режима. Об этом рассказал официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенат Игорь Конашенков.

По официальным данным с начала спецоперации в зону СВО прибыло 11675 наемников из 84 государств. В марте и апреле 2022 года иностранные боевики активно приезжали на Украину, чтобы встать в ряды ВСУ. Однако после наблюдения огромных потерь в столкновениях с ВС РФ темпы начали падать.

«Наиболее многочисленные группы прибыли из Польши (более 2,6 тысячи человек), США и Канады (900 и более человек), Грузии (свыше 800 человек)», — прокомментировал Конашенков.

В Минобороны добавили, что на Украине служат, в том числе, наемники из Великобритании, Румынии, Франции, Хорватии и с подконтрольной Турции части Сирии. По данным на конец июня на украинском театре боевых действий было ликвидировано 4845 иностранцев. Еще 4801 боевик сбежал.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные уничтожили еще одного чешского «Вампира» под Донецком.