В Минобороны сообщили о ликвидации до 275 боевиков и наемников ВСУ под Донецком

Фото, видео: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Защитники Донбасса отразили несколько попыток контрнаступления противника в зоне СВО.

В Минобороны сообщили, что Вооруженные силы РФ уничтожили до 275 боевиков ВСУ, в том числе наемников, на донецком направлении. Об этом рассказал официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков в рамках брифинга.

«В ходе боевых действий уничтожено до 275-ти украинских военнослужащих и иностранных наемников», — прокомментировал он.

По словам Конашенкова, за минувшие сутки под Донецком ущерб был нанесен не только живой силе, но и технике противника. Российские силы ликвидировали один танк и и четыре автомобиля из арсенала ВСУ. Кроме того в районе города Торецк в ДНР был обнаружен и уничтожен склад боеприпасов 24-й мехбригады украинской армии.

Противник предпринял попытки проврать оборону ВС РФ в районе населенных пунктов Невельское, Водяное и Клещеевка. Все атаки были успешно отражены. На красно-лиманском и южно-донецком направлении враг также не имел успеха в рамках реализации контрнаступления.

Глава РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские летчики подобрались к позициям ВСУ на минимальной высоте и нанесли удар.