На Украине началось строительство завода по производству турецких БПЛА Bayraktar

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В августе прошлого года турецкая компания Baykar приобрела участок украинской земли под застройку.

На Украине строят предприятие, которое будет производить турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar. Об этом в эфире украинского телеканала «Рада» сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Незалежной Александр Камышин.

«Этот завод начал строиться на деле, а не только на меморандумах», — прокомментировал он.

Ранее Камышин рассказывал, что Анкара и Киев подписали меморандум о развитии производства БПЛА на Украине еще несколько лет назад. Последние два года активно шли разговоры об этом заводе и вот, наконец-то, после долгих переговоров, скандалов и остановок, был дан старт его строительству.

Министр по вопросам стратегических отраслей добавил, что страна сегодня бросила все силы на развитие военной сферы и оборонно-промышленного комплекса. По его словам, украинская армия нуждается в мощном увеличении поставок боеприпасов, так как потребности ВСУ намного выше возможности украинских заводов.

Земельный участок под строительство турецкого предприятия Baykar был приобретен на Украине в 2022 году. Об этом рассказывал посол в Турции Василий Боднар. Согласно плану, площадь центра составит свыше 30 тысяч квадратных метров. Гендиректор турецкой компании сообщал, что старт производства дронов на новом предприятии ожидается в 2025 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД Китая отреагировал на передачу кассетных боеприпасов Киеву.