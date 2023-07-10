Особняки и двойники: какие «скелеты в шкафу» хранит Евгений Пригожин

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ

Себя к «элите» Пригожин никогда не относил. Но кадры с обысков раскрывают настоящую суть этого человека.

При помощи силовых методов из 90-х строил свою карьеру и владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин. Только действовал он куда жестче. Даже после бегства предпринимателя, бывшие конкуренты и сотрудники боятся произносить его имя. В ходе обысков в особняке Пригожина нашли паспорта на разные фамилии. Предприниматель буквально купался в золоте, но тщательно скрывал свои миллиардные доходы. Как бывший продавец хот-догов заработал большие деньги — разбирался корреспондент «Известий» Иван Литомин.

— Как вы к «Вагнеру» относитесь? К Пригожину?

— Никак.

На этих кадрах Владимир Васильевич Бобров — двойник главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. С виду не похож, но стремительно скрывается от съемочной группы «Известий» в гаражном кооперативе в Тверской области.

Боброву, по словам соседей, сказали молчать, угрожали. Осташков — небольшой городок на Селигере. Владимира Васильевича здесь теперь знают все после того, как его паспортные данные оказались в публичном доступе, да еще и с фотографией известного мятежника.

В особняке Евгения Пригожина силовики провели обыски по уголовному делу о военном мятеже и нашли несколько паспортов. Он скрывался то за личностью Боброва, то был Гейлером, то Семеновым. Приклеивал к своим паспортным данным чужие фото.

Один двойник, например, отдаленно, но все же похож на Пригожина. Зовут его Леонид Красавин. Журналисты «Известий» пытались найти мужчину, он живет в Петербурге. Но после публикации кадров обыска Красавин пропал.

Говорить о Пригожине боятся: крупный бизнесмен, миллиардные госконтракты. Сегодня на имя мятежника записано шесть фирм. Основная из них — комбинат питания «Конкорд». Наш корреспондент нашел Валентину Чибиряк. Она одна из тех, кто когда-то управлял «Конкордом».

«Я не буду никаких комментариев давать», — сказала Валентина Чибиряк.

Ясно почему. Дама тоже опасается. Свою бизнес-империю Пригожин всю жизнь строил «по понятиям». Он начинал еще в 1990-х с того, что продавал хот-доги. Потом появился первый ресторан в центре Петербурга. Он работает, кстати, до сих пор. Говорят, его сотрудники частенько пропадали, их просто увозили в лес.

— Рыть могилу или что?

— Ну наверное.

Из обычного ресторана Пригожин дослужился до элитной обслуги. Кейтеринг, ВИП-корпоративы. Быстро и дорого. Женщина, которая когда-то была одним из ключевых менеджеров Пригожина, согласилась на интервью с «Известиями» только на условиях полной анонимности. Говорит, сотрудников били за мятые рубашки, грязные воротнички и оторванные пуговицы.

«Это были сломанные носы у девочек. Если, допустим, ему не нравилось какое-то блюдо, как приготовил повар, он мог также ударить этого повара», — рассказала бывшая сотрудница компании Пригожина.

Методы Пригожина приносили миллиарды: контракты на поставку питания в школы и детсады, подряды «Военторга» от Минобороны. Конкуренты даже не пытались соревноваться.

«Мы когда ездили на завод в Подмосковье, мне сказали, что там, где заходит владелец фирмы „Конкорд“ — как потом выяснилось, что это господин Пригожин, — что там очень сложно было победить. Фирмы-соперники в принципе даже не пытались бороться», — рассказала директор фирмы по поставкам питания Елена Лагута.

Принципы ведения бизнеса Пригожин сформулировал на одном листе бумаги. Вот он — декларация ЧВК «Вагнер». К напечатанным пунктам об обеспечении оружием и безопасности от руки дописано: «Делай, что должно, и будь что будет». Французская философия, но на самом деле на грани «беспредела».

«Однозначно он шел по головам, потому что это видно по его действиям. Сколько миллиардов было потрачено из государственного бюджета на содержание ЧВК? Вот даже в период специальной военной операции. То есть, естественно, оплачены они были кому?» — заметил журналист и писатель Олег Лурье.

86 миллиардов рублей, потраченные на «Вагнер», осели на счетах фирм Пригожина. При этом в своих роликах миллиардер постоянно критиковал так называемую российскую «элиту»: за дорогие особняки, уютные офисы, яхты, дорогие рестораны, тусовки и детей за границей.

«Элита России — это отдельная история. А их дети — это вообще звездочка на елке», — говорил Пригожин.

Себя при этом к «элите» Пригожин никогда не относил. Но вот его дорогой особняк, бассейн, джакузи, отдельный медкабинет, личный вертолет, доллары и евро в наличке, слитки золота.

«Он не доверяет счетам, он не доверяет вкладам, он не доверяет акциям. Он любит деньги, он любит золото. Но для человека, который хочет быть графом Монте-Кристо, золотые слитки важнее денег», — заметил научный руководитель Института региональных проблем доцент Финансового университета РФ Дмитрий Журавлев.

А вот и «звездочки» с той самой елки. Сын и дочь Пригожина под стать отцу в выражениях не стесняются.

Внутри корпораций Пригожина о его так называемых «скелетах в шкафу», конечно, знали, но предпочитали молчать. Вячеслав Тарасов — главный аналитик компаний миллиардера — опубликовал обращение.

«Идеология у вас одна — страх. Страх и обман. Решать, кого расстрелять, будете лично вы. Закона нет. Только ваше мнение и ваше решение», — заявил главный аналитик компаний Пригожина Вячеслав Тарасов.

Интервью давать Тарасов отказался. Испугался и перестал отвечать на звонки. По сей видимости, после прямых угроз.

«Это психопат просто настоящий. Он ведет себя со всеми как хозяин по отношению к рабам. В коллективе у него атмосфера стукачества, доносительства. Каждый боится что-то кому-то сказать, потому что провокации какие-то», — заметил политолог и депутат Госдумы Олег Матвейчев.

Пропавшие двойники из паспортов, бывшие и действующие сотрудники — Пригожин запугал всех. От его фамилии бегут наутек. За его плечами — частная армия и тюрьма, а также связи и цепочки, в которых сегодня разбираются российские правоохранители.