Спикер Совфеда Матвиенко проводит встречу с председателем КНР Си Цзиньпинем

Фото, видео: Владимир Смирнов / ТАСС; Пресс-служба Совфеда РФ; 5-tv.ru

Встреча проходит в закрытом режиме.

У спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко началась встреча с председателем Си Цзиньпинем, об этом сообщает с места событий корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Диалог проходит в закрытом режиме. О встрече заранее не сообщалось. Также пока неизвестны темы, которые обсуждаются на переговорах.