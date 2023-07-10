Илон Маск: провал контрнаступления ВСУ может привести к значительным потерям Киева

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Одиозный американский предприниматель в очередной раз подверг жесткой критике киевский режим.

Американский бизнесмен Илон Маск в Twitter снова заговорил о политике. Он прокомментировал ситуацию с украинским контрнаступлением.

Илон Маск обратил внимание на то, что украинские силы, по всей видимости, попросту боятся больших атак в ходе контрнаступления. И причина этому проста: с учетом перевеса в силах и технике Киев опасается утратить контроль над еще большими территориями.

По его мнению, именно этот фактор удерживает ВСУ от масштабного контрнаступления. Илон Маск также полагает, что Россия совершенно спокойно выиграла бы «войну на истощение» из-за значительного превосходства в численности войск.

О начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса Владимир Путин заявил 24 февраля 2022 года. Президент России подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, после чего главы регионов обратились за помощью к Путину. Решение конфликта мирным путем Киев проигнорировал, поэтому Россия оказала самопровозглашенным республикам военную помощь.

Анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Владимир Путин отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.

Ранее 5-tv.ru писал, что в офисе Зеленского недовольны позицией Илона Маска.