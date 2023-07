Фото: www.globallookpress.com / Guenter Fischer

Вашингтон полностью подчинил себе американские СМИ, превратив их в послушный инструмент внешнеполитической борьбы.

Госдеп США направил американским медиахолдингам правила освещения событий вокруг России. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, передает пресс-служба ведомства.

Вашингтон начал буквально диктовать, что и в каком виде должно быть в информационном поле страны, отметил Нарышкин. По его словам, основная цель Штатов сегодня — внедрить идею о необходимости силовой борьбы с властью.

По данным российской разведки, AT& T, Comcast Corporation, Graham Media Group, Nash Holdings, Newsweek Publishing, а также The New York Times Company уже получили указания от Госдепа, который пытается превратить СМИ в «министерство правды». Указания предполагают освещение событий, которые касаются РФ, в «извращенном» виде.

Ожидается внедрение «подрывных акций» с целью вовлечения населения в мятежи и провокации. Нарышкин подчеркнул, что американское внешнеполитическое ведомство хочет ослабить Москву в глазах граждан.

«Особое внимание предписано уделить оказанию радикализирующего воздействия на молодежь и подростков, которых предполагается убеждать в том, что только свержение нынешнего «режима» способно гарантировать стране «светлое будущее», — указано в сообщении Нарышкина.

По его словам, инструментом воздействия на неокрепшие умы могут стать уехавшие из России оппозиционеры. Американских журналистов призвали рассказывать о них только позитивное для формирования «героического облика».

В заключение глава СВР добавил, что ранее Госдепартамент представлял собой достаточно рациональное ведомство, однако сегодня он подавляет свободу слова на Западе. Нарышкин подчеркнул, что Госдеп под руководством Энтони Блинкена и Виктории Нуланд создает «информационную мусорку».

Ранее, писал 5-tv.ru, в СВР сообщили, что возможность для встреч с главой ЦРУ Бернсом сохраняется.