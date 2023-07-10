Путин поздравил Мирзиеёва с переизбранием на пост президента Узбекистана

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Российский лидер заметил, что убедительная победа свидетельствует о высоком политическом авторитете узбекского коллеги.

Президент России Владимир Путин направил Шавкату Мирзиеёву искренние поздравления по случаю переизбрания на пост президента Узбекистана. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер обратил внимание на тот факт, что убедительная победа Мирзиеёва на выборах подтверждает высокий политический авторитет узбекистанского коллеги, а также свидетельствует о широкой народной поддержке.

«От души желаю вам, уважаемый Шавкат Миромонович, крепкого здоровья, благополучия и успехов в столь ответственной деятельности во главе государства», — говорится в сообщении.

Также Путин высоко оценил принципиальную линию на укрепление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества России и Узбекистана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шавкат Мирзиеёв переизбран президентом Узбекистана.