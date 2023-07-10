Мужчина с ножом убил несколько людей в детском саду на юге Китая

Мужчина с ножом написал на детсад на юге Китая, шесть человек убиты и один ранен

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Были ранены трое воспитанников учреждения. Все они скончались от полученных травм.

Вооруженный мужчина убил шестерых людей в результате нападения на детский сад в южной провинции Китая Гуандун. Еще один человек был ранен. Об этом рассказали в китайской полиции, передает BBC.

Злоумышленник с ножом в руках совершил нападение около 7:40 по местному времени. В правоохранительные органы обратились очевидцы нападения мужчины на ребенка и двух взрослых рядом со входом в детский сад. Он был задержан уже спустя 20 минут. Удалось установить, что нападавшим был 25-летний мужчина с фамилией У.

Всего скончались трое детей и столько же взрослых. Так же умерли воспитатель и двое родителей. Одному из раненых удалось выжить.

По версии полиции, нападение было совершено умышленно. Мотивы и детали преступления расследуются.

Ранее 5-tv.ru писал, что мужчина в Нью-Йорке открыл стрельбу по прохожим. В результате инцидента пострадали четверо, один из них скончался от полученного ранения.