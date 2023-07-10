Под ударом стихии: в каких регионах России бушует непогода

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Где-то льют аномальные дожди, а где-то уже выпал первый снег.

Природные аномалии сразу в нескольких регионах страны. В Магаданской области выпал первый июльский снег. Резкое похолодание до минус трех градусов наступило после сорокаградусной жары. А в Нижнем Новгороде больше суток не прекращается ливень. Затоплены улицы. Уровень воды местами поднялся почти на метр. В луже под мостом заглох автобус. Вода хлынула в салон. Прибывшие спасатели выносили людей на руках.

Непогода разбушевалась в Липецкой, Воронежской и Тюменской областях. Но больше всего от удара стихии пострадал юг России. В Крыму из-за сильного ветра приостановили работу Керченской переправы. При этом движение по Крымскому мосту проходит в обычном режиме.

В поселке Мирный федеральной территории «Сириус» подтоплены 150 домов. Жителей эвакуируют в пункты временного размещения. Подробнее обо всем — корреспондент «Известий» Ярослав Богат.