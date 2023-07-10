Названы наиболее пострадавшие от антироссийских санкций страны

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Каждый новый пакет антироссийских санкций наотмашь бьет не по России, а по тем странам, которые их вводят.

От антироссийских санкций страдает не Россия, а те страны, которые их вводят. В частности это относится к Германии, Великобритании и Франции. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал экономист и кандидат экономических наук Михаил Беляев.

По его мнению, больше всего пострадала ФРГ. Из-за начавшейся инфляции в стране может начаться так называемая рецессия — спад производства или замедление темпов экономического роста. А для Германии это совсем не характерно.

«До рецессии там доходило редко. Но Германия потеряла надежды на свое безусловное европейское лидерство, которое у нее было при Ангеле Меркель», — отметил Беляев.

Великобритания страдает по-своему, причем не только от антироссийских санкций, но и от выхода из Евросоюза в 2020 году. Еще с тех пор страна потеряла в экономическом плане, а сейчас не может компенсировать это.

«Если брать социально-экономический аспект, то, конечно, проиграла Франция. Формально, инцидент с парнем, которого застрелил полицейский, это триггер. Если в стране все в порядке, то спусковой крючок не срабатывает», — высказался экономист.

Усиленное санкционное давление в сторону России продолжается с первого дня спецоперации по защите Донбасса. Кремль неоднократно заявлял, что российская экономика все выдерживает и не рухнет из-за введенных ограничений. А для жизни граждан недружественных стран многие санкции оказываются губительными.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин отметил неэффективность западных санкций.