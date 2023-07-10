Российские гимнастки в Академии «Небесная Грация» готовятся к соревнованиям в Шанхае и Минске

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

На «Играх стран СНГ» и турнире «Хрустальная роза» сразу несколько гимнасток будут выступать за Россию.

В Академии художественной гимнастики Алины Кабаевой «Небесная грация» в самом разгаре — спортивно-тренировочные сборы! В Сочи приехали 150 самых сильных молодых гимнасток со всей России, чтобы не только потренироваться на лучшей в мире базе для развития спортивного таланта, но и для подготовки к важнейшим международным стартам! Обозреватель «Известий» Александр Мостославский продолжит.

«Танго Кумпарсита» в исполнении одной из самых перспективных воспитанниц Академии «Небесная Грация» — Каролины Тарасовой. Эта талантливая девочка из Донецка вот уже почти полгода здесь обучается. Сегодня у нее «контрольная тренировка», на которой сразу несколько лучших тренов России и Олимпийская чемпионка корректируют ее программу и дают бесценные советы.

150 гимнасток со всей России на этот раз участвуют в проходящих здесь, спортивно-тренировочных сборах, которые возглавляют Елена Карпушенко, Ирина Дзюба, Марина Шпехт и Татьяна Грибкова — гордость российской художественной гимнастики.

С момента открытия Академии художественной гимнастики «Небесная Грация» Алины Кабаевой и года не прошло, а она уже стала не только лучшей базой в мире для развития талантов юных гимнасток, но и эталонной площадкой для подготовки спортсменов к крупнейшим мировым стартам. Вот, например, сейчас, на этих коврах, сразу несколько гимнасток готовятся к выступлению на международных соревнованиях в Минске, которые пройдут в столице Белоруссии в начале августа.

На «Играх стран СНГ» и турнире «Хрустальная роза» сразу несколько гимнасток будут выступать за Россию и Академию «Небесная Грация» Алины Кабаевой. На этих соревнованиях нашу страну будут представлять спортсменки сразу трех возрастных групп — и практически все они сейчас оттачивают свое мастерство в этом зале.

«Мы смотрим здесь очень много сейчас сильных гимнасток. Здесь получилось, что приехали и маленькие, средненькие, и звезды приехали. Честно говоря, мы даже не рассчитывали вот на такой тусняк! Но, я думаю, что детям очень интересно, потому что когда они увидели, кто здесь сейчас будет, они подтянулись уже изначально еще до тренировки», — поделилась эмоциями заслуженный тренер России, мастер спорта СССР, главный тренер спортивной школы «Крылья Советов» Елена Карпушенко.

«Мы поедем в Минск, а там сборная Белоруссии — Алина Горносько, Анастасия Салос — с ними большая честь выступать на одном ковре. Я обычно удивляю своим мячом, это мой коронный предмет. И в этом сезоне мы решили поменять его на „Аве Мария“. Нежный образ пытаюсь донести», — рассказала мастер спорта международного класса Мария Победушкина.

Секретами профессионального мастерства с гимнастками в Академии делятся не только их тренеры, но приглашенные специалисты. На этот раз жонглеры из «Королевского цирка Гии Эрадзе» устроили девочкам незабываемый мастер-класс.

«Дети потрясающие. Девчонки вообще молодцы! Я не ожидал, когда мне сказали — надо позаниматься жонглированием, я думал, вообще ничего не умеют делать. Культурный шок! Даже можно у некоторых чему-то самому научиться!» — делится эмоциями артист цирка, жонглер Александр Чугунов.

Кстати мужчины-наставники — нередкие гости в Академии «Небесная Грация». Вот, например, Александр Буклов — трехкратный чемпион мира по мужской художественной гимнастике — ставит номер Каролине Тарасовой, с которым она скоро выступит на международных соревнованиях в Минске. Специалисты уверяют — такой симбиоз «мужского и женского» дает прекрасный результат.

«Мужчина вообще по-другому в принципе думает. Говорят же многие, что женщина видит ситуацию изнутри, а мужчина извне», — заметил трехкратный чемпион мира по мужской художественной гимнастике Александр Буклов.

«Мне нравится, что он хорошо ставит комбинации, всякие перекаты он прикольно ставит, необычно, так никто не делает. Он очень круто ставит упражнения. Всем советую, чтобы приезжал и всем ставил», — рассказала о наставнике воспитанница Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Каролина Тарасова.

И еще одна особенность «текущего момента» в российской художественной гимнастике, предстоящих международных соревнований в Белоруссии и специфики подготовки спортсменок в Академии «Небесной Грации». Практически все девочки тут готовятся сразу по нескольким стандартам правил.

«Мы уже живем в такой реальности, когда и мы, и тренеры, и наши гимнастки имеют три варианта программы. То есть, мы легко переходим с международной программы на российскую программу и на комбинированную. Если по российским, то говорю: „Здесь прыжок добавляем, здесь убираем бросок, здесь добавляем повороты“. И у нас есть несколько вариантов одной и той же программы под одну и ту же музыку, поэтому мы готовы к любому варианту», — тренер, мастер спорта СССР по художественной гимнастке, призер первенства СССР Наталья Симашкевич.

А на подходе и еще один уникальный «свод правил». Олимпийская чемпионка Алина Кабаева и группа ее коллег-единомышленников готовят набор правил от Академии «Небесная Грация», по которым уже в ноябре этого года пройдет одноименный турнир.

«Когда мы делали первые соревнования международные „Небесная Грация“, у нас были правила такие, что можно было делать все. Вот что гимнастка сделает, такую оценку она получит! По этому пути пошла и Российская художественная гимнастика, но как показывает сейчас практика, вообще все-таки нужно ограничивать. И на самом деле в международной федерации гимнастики у них работает хорошо предмет, но отстает тело. Мы пытались в „Небесной грации“ сделать такой баланс, у нас работает и предмет, и тело. Если ты делаешь сложные элементы, то ты получаешь хорошую оценку, то есть риск оправдан», — рассказала Олимпийская чемпионка, глава благотворительного фонда Алина Кабаева.

По результатам «контрольных тренировок» для выступления на Минских соревнованиях компетентное жюри отобрало восемь гимнасток от Академии и уже приметило нескольких спортсменок для участия в ежегодном Международном турнире «Небесная Грация».

«Впервые будем проводить „Небесную грацию“ в Шанхае, в Китае. Сейчас мы обсудим, посмотрим и кто попадет, я буду вас рада видеть! Российская художественная гимнастика — у нас конкуренция колоссальная внутри страны. И благодаря вашим тренерам, которые вас тренируют, мы никогда не остановимся и будим идти вперед и выигрывать!» — воодушевила воспитанников Алина Кабаева.

Ну, а пока лето, солнце, море и прекрасный сочинский климат — самое время укрепить свой иммунитет и набраться положительных эмоций перед новыми ответственными стартами.