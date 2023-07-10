«Продавал туалетную бумагу»: какие поступки совершал Алексей Петренко ради любимой супруги

Алексей Петренко продавал туалетную бумагу в отеле, чтобы заработать на подарок любимой супруге

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Вдова артиста Азима Абдумаминова часто делится воспоминаниями о муже. Забавный случай в Лондоне лишний раз показал, на что готов был пойти актер, чтобы порадовать жену.

Азима Абдумаминова, вдова актера Алексея Петренко, скончавшегося в 2017 году, знала своего супруга как веселого и щедрого человека. Женщина любит делиться теплыми воспоминаниями о нем.

Ярким воспоминанием для Абдумаминовой стала их совместная рабочая поездка в Лондон. Именно там произошел забавный и трогательный случай.

Алексей Васильевич должен был выступать в королевском Альберт-холле — концертном зале, рассчитанном на девять тысяч зрителей. Перед выступлением влюбленные решили прогуляться, Абдумаминова рассматривала витрины и увидела брошь невероятной красоты.

«У меня даже дыхание перехватило. Я ее примерила — она мне так шла…» — поделилась она в интервью журналу «Караван историй».

Однако украшение оказалось очень дорогим. Но Петренко это не остановило, он хотел сделать приятно любимой.

Когда они вернулись в отель, пара зашла в туалет в лобби. Актер почему-то долго не выходил из мужской уборной. Это начало настораживать Абдумаминову. Но вскоре все прояснилось.

«В руках пачка фунтов стерлингов <…> Он говорит: «Ну нам же деньги нужны на брошку?! Вот я и заработал! Продавал посетителям уборной туалетную бумагу», — рассказала вдова артиста.

Петренко увидел висящий возле кабинок рулон туалетной бумаги и закрыл его своим телом. А когда люди просили ее им дать, он отвечал, что не может это сделать просто так, только продать. Все смеялись, но деньги протягивали.

«Да, если Петренко входил в раж, его было не остановить!» — отметила она.

Алексей Васильевич умер в феврале 2017 года на 79-м году жизни. Азима Абдумаминова была его третьей женой.

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