Взрыв прогремел в городе Николаев на Украине
Фото: www.globallookpress.com / vk.com/ achpod
Минобороны РФ пока не прокомментировало эту информацию.
Взрыв прогремел в городе Николаев на Украине. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».
Отмечается, что в городе была объявлена воздушная тревога. Минобороны РФ пока не прокомментировало эту информацию.
До этого глава Минэнерго Украины сообщил, что в стране повреждено 50% объектов энергосистемы. Некоторые из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.
Российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.
К слову, накануне замминистра обороны Украины Анна Маляр признала, что Киев несет ответственность за подрыв Крымского моста.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские бойцы отражают попытки контрнаступления ВСУ.