«Только недавно я ходила с пузиком»: звезда «Ворониных» Мария Ильюхина крестила дочь
Звезда «Ворониных» Мария Ильюхина крестила дочь
Фото: Instagram* / maria_iliukhina
19-летняя актриса также раскрыла, как назвала ребенка.
Еще в середине марта актриса Мария Ильюхина впервые стала мамой. На родах присутствовал ее супруг Алексей Шаров, который лично перерезал пуповину. С тех пор прошло уже четыре месяца. Артистка поделилась с поклонниками, что крестила дочь. На таинстве присутствовали близкие знаменитости.
Фото с церемонии Мария опубликовала в своем блоге. На снимке 19-летняя актриса держит наследницу на руках в храме, также ребенка бережно поддерживает рукой ее муж.
«Знакомьтесь, наша сладкая малышка Машуля. Даже не верится, что скоро этому пупсику четыре месяца, ведь только недавно я ходила с пузиком», — написала артистка.
Поклонники поздравили с крещением малышку и написали приятные комментарии. Некоторые же были удивлены выбором имени, о чем не смогли промолчать.
«Мария дочь Марии?»;
«Копия отца»;
«Здоровья и радужного детства Машуле! Куколка», — написали подписчики.
С отцом малышки Ильюхина расписалась, будучи беременной. Известно, что Шаров учится в одном из московских вузов на факультете государственного управления, параллельно работает.
Диетолог высказалась против резкого похудения звезды «Ворониных» Маши Ильюхиной после родов
Звезда сериала «Воронины» делилась, что избранник окружил ее заботой и вниманием, когда она ушла в декретный отпуск. Сейчас девушка планирует продолжить актерскую деятельность.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Ильюхина показала фигуру через месяц после родов.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ