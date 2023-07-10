Фото, видео: Дмитрий Феоктистов / ТАСС; 5-tv.ru

В городе действует штормовое предупреждение.

На Сочи обрушился мощнейший ливень. Больше всего от стихии пострадал район Адлер. Там, по данным местных властей, выпало 100 миллиметров осадков. Корреспондент «Известий» Ярослав Богат показал, как сейчас выглядят улицы курортного города.

«Даже после окончания дождя ситуация на улицах Адлера до конца не нормализовалось. Как видно, некоторые (улицы. — Прим. ред.) еще полностью или частично затоплены. Проехать здесь, конечно, можно, но сотрудники МЧС не рекомендуют этого делать», — рассказал он.

На кадрах видно, что некоторые улицы частично находятся под водой. Как сообщили в администрации города, для устранения последствий непогоды и для проведения аварийно-спасательных работ подготовлена вся необходимая техника.

В настоящее время в городе действует штормовое предупреждение. Все городские пляжи закрыты, купаться в море пока запрещено.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Уровень воды в реке Хорота в Сочи повысился до опасной отметки, в результате чего сработали датчики «Опасные явления» и сирена для оповещения людей. В настоящее время уровень воды пошел на спад, но власти призывают жителей соблюдать все меры предосторожности.