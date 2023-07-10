Экс-генсек НАТО не исключил принятия Украины в альянс «частями»

Экс-генсек НАТО не исключил принятия Украины в альянс по частям

Фото: www.globallookpress.com / Wiktor Dabkowski

Андерс Фог Расмуссен отметил, что все зависит от решений Киева. Однако в этом вопросе есть свои нюансы. Какие?

Украину можно принимать в НАТО частями. С таким заявлением выступил бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен в интервью немецкой медиагруппе RND.

«Это, в любом случае, не является невозможным. И это может оказать стабилизирующий эффект на всю Европу», — ответил Расмуссен на вопрос журналиста о вероятности вступления Украины поэтапно.

Также экс-генсек НАТО сравнил это с принятием Западной Германии в альянс в 1955 году, однако признал, что здесь «есть множество отличий».

Политик считает, что можно было бы договориться со странами-участниками блока о том, чтобы обязательства по оказанию помощи согласно пятой статье устава альянса выполнялись только в том случае, если нападение было совершено на те части территории Украины, на которых власти на текущий момент обладают суверенной властью.

По мнению Расмуссена, подобное решение «покажет Украине быстрый путь к членству» в НАТО. И если этот процесс будет запущен на предстоящем саммите, то на следующем Киев уже может получить официальное приглашение в ряды НАТО.

Саммит НАТО состоится в Вильнюсе на днях — 11–12 июля. Следующий уже будет в 2024 году в Вашингтоне.

Шольц против: Германия не хочет вступления Украины в НАТО

При этом прежде советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите.

Ранее, писал 5-tv.ru, Эрдоган и Байден обсудили членство Украины и Швеции в НАТО.