Вода в реке Хорота в Сочи достигла опасных отметок
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Власти города призвали горожан соблюдать все меры предосторожности.
Уровень воды в реке Хорота в Сочи повысился до опасной отметки, в результате чего сработали датчики «Опасные явления» и сирена для оповещения людей. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба администрации города.
«Сейчас уровень воды пошел на спад, однако жителям и гостям необходимо оставаться дома или в безопасном месте, принять все необходимые меры предосторожности», — отмечается в сообщении.
Сильные ливни обрушились на курортный город в ночь на воскресенье. Местные жители почувствовали последствия непогоды в виде подтопленных дорог и многоквартирных домов. Сейчас в Сочи работает оперативный штат, для проведения аварийно-спасательных работ подготовлена необходимая техника.
В администрации Сочи предупредили, что залповый ливень может продолжиться, штормовое предупреждение действует до 10 июля включительно.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Сочи закрыли все городские пляжи и запретили купаться в море во время действующего штормового предупреждения. На пляжах были установлены красные флаги.