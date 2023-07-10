«Много жизней будет спасено»: «Народный фронт» передал лодки бойцам РФ на Днепре

Фото, видео: Народный фронт; 5-tv.ru

Первую партию уже вручили военнослужащим на линии боевого соприкосновения.

«Народный фронт» передал лодки и моторы российским бойцам, которые выполняют стратегически важные боевые задачи на Днепре, сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что на покупку лодок и моторов для российских военных граждане России собрали свыше 88 миллионов рублей. Более того, средства собрали всего почти за двое суток.

Первую партию «Народный фронт» уже вручил бойцам на линии боевого соприкосновения. Там же был проведен и тест-драйв плавательных средств.

По словам руководителя объединения исполкома «Народного фронта» Михаила Кузнецова, такого водного транспорта достаточно для того, чтобы противник чувствовал себя неуверенно «на всей водной глади Днепра».

Жители других регионов России также привозили в штабы водный транспорт. Например, в Пермском крае уже в первые часы старта сбора привезли лодку с мотором, бензобаком и двумя спальниками. Также поступали и другие жители субъектов страны.

«В рамках недавнего сбора денежных средств на приобретение моторных лодок для людей, которые работают на берегу Днепра, для военнослужащих, которые спасают мирных и работающих жителей, были приобретены моторы, лодки, все необходимые запчасти, расходные материалы. Теперь очень много жизней будет спасено. Спасибо вам за это», — поблагодарила руководитель региональных отделений «Народного фронта» в Запорожской и Херсонской областях Любовь Колесник.

Российские бойцы также выразили благодарность всем, кто участвовал в сборе средств. Поддержать другие сборы для военных ВС РФ можно на сайте проекта «Все для Победы!» Помощь для бойцов принимают и во всех региональных отделениях «Народного фронта».

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