«Где же вы прятали эти ноги?» — Брухунова впервые показала себя в шортах
Жена Петросяна Татьяна Брухунова впервые показала себя в шортах
Фото, видео: Instagram* / bruhunova; 5-tv.ru
Поклонники удивились новому образу знаменитости. И даже предположили, что раньше она так не одевалась из-за того, что короткие вещи запрещал носить супруг Евгений Петросян. Так ли это на самом деле?
Совсем недавно молодая жена Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова — сделала новую рубрику в своем блоге под названием «образы недели».
Согласно правилам, каждые семь дней женщина делится с подписчиками стильными образами, в которых она выходила по делам все последние семь дней. За последние пару месяцев Брухунова успела похвастаться большим количеством экстравагантных и даже эксцентричных нарядов. Но пользователей заинтриговал последний фотоотчет, так как женщина впервые надела шорты, обнажив тем самым ноги.
Татьяна Брухунова впервые показала себя в шортах.
«Красивые ноги не надо прятать под миди»,
«Где же вы прятали эти ноги?»
«Такие ножки — на обложку!»
«Мне казалось, что вы в теле девушка, а оказывается, что вы очень хрупкая», — написали восторженные поклонники.
Общественность удивилась тому, насколько у Брухуновой тонкая и изящная фигура. Они отметили, что ей стоит чаще обнажать стройные и ровные ноги. Кто-то из пользователей даже предположил, что одеваться в длинные платья ее заставляет 77-летний муж.
Чтобы развеять все домыслы, 34-летняя знаменитость решила раз и навсегда объяснить, в чем дело.
«Друзья, мне никто не запрещает носить короткие вещи. Я одеваюсь так, как мне комфортно. Моя зона комфорта — длина миди», — заявила она.
Однако женщина отметила, что у нее есть одна особенность, о которой интернету лучше не знать. Уточнять корень своего недостатка Татьяна не стала. Поклонники тут же поняли, что ей эту тему не хочется обсуждать.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что молодая жена Петросяна поделилась редким семейным фото.
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