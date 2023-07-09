«Диктатура либерализма»: в Латвии рассылают штрафы за поздравления с Днем Победы

Жители Латвии начали получать уведомления о штрафах за поздравления с Днем Победы в соцсетях

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn

Действия властей уже прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова.

Правоохранительные органы Латвии стали массово рассылать штрафы тем гражданам, кто 9 Мая поздравлял с Днем Победы или ставил положительные оценки под соответствующими записями в социальных сетях. Об этом пишет издание Delfi.

В материале приводятся примеры нескольких комментариев пользователей, которые получили подобные уведомления. По словам граждан, полиция ссылается на мониторинг социальных сетей, который провела Служба государственной безопасности страны.

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Также комментарий дала пресс-секретарь Госполиции Латвии Симона Гравите. Она подтвердила, что подобные постановления рассылают.

«Но мы воздержимся от комментариев по поводу цифр и от какой-либо другой связанной с этим информации», — дополнила она.

Действие властей прокомментировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Госполиция Латвии штрафует жителей страны на 350 евро за поздравления с Днем Победы в соцсетях. Диктатура либерализма с нацистскими корнями», — написала она.

В апреле сейм Латвии принял закон, запрещающий проводить любые мероприятия, приуроченные ко Дню Победы.

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