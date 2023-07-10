Будьте благосклонны к смелым начинаниям: китайский совет дня на понедельник, 10 июля

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Попробуйте в этот день выполнять даже рутинные дела иначе.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 10 июля?

Если вы давно думаете над тем, что вам пора что-нибудь начать «с понедельника», то этот понедельник самое подходящий. Энергии дня расположены помогать нам во всех начинаниях, что могут принести в будущем успех и благосостояние.

Совет дня: в понедельник нужно обязательно сделать что-то по-новому, даже если планов на глобальное обновление у вас нет. Пройти новым маршрутом, попробовать новую еду, надеть новую одежду, познакомиться с новым человеком. Впустите в жизнь энергию обновления!

Предостережение дня: день неблагоприятен для дел на воде, с водой и возле воды. Будьте максимально аккуратны и внимательны.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.