🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: не стоит строить больших надежд на день. Начало новой недели не самая благоприятная пора для важных дел, заключения контрактов и дорогостоящих покупок.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 10 июля, в новые сутки убывающей Луны не стоит браться за все дела сразу. Важные задачи и вовсе лучше отложить на другой день, поскольку понедельник — не самая подходящая пора для этого. Также в этот день не стоит совершать какие-либо дорогостоящие покупки. А вот что будет полезным для представителей зодиакального круга, так это расхламление — как ненужных мыслей, так и вещей.

♈ Овны

Когда у нас мало энергии, все вокруг начинает действовать буквально против нас. Мы склонны притягивать конфликтные ситуации, которые, в свою очередь, заставляют наши тени выходить наружу и играть. Овны, следите за своей склонностью затевать ссоры с окружающими, делать из мухи слона. Разумнее всего было бы выйти из неприятной ситуации, провести время в одиночестве, своем сокровенном месте, слушая расслабляющую музыку.

Космический совет: уединитесь в своем священном пространстве сегодня.

♉ Тельцы

Возможно, что в последние несколько месяцев вы пребывали не в самом лучшем состоянии, но сумели выбраться из него. Вы нашли способ превратить свои раны в мудрость. Теперь для вас пришло время взять на себя роль целителя и поделиться приобретенной мудростью с окружающими. Тельцы, вы понимаете, что обнажить свою душу — это единственный способ вызвать позитивный сдвиг в коллективном сознании.

Космический совет: протяните руку помощи близким, попавшим в непростую ситуацию.

♊ Близнецы

Искусство превращения мыслей в вещи — это то, что вы, вероятно, практиковали на протяжении некоторого времени. Вместо того чтобы сосредотачиваться на негативном, обратите внимание на жизнь, которую вы хотите создать для себя. Ваши чистые намерения в сочетании с непоколебимой верой помогут создать пространство осуществления самых заветных мечт, Близнецы.

Космический совет: мыслите в позитивном ключе.

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♋ Раки

Худшее позади, Раки. Некоторые из вас пережили мрачный опыт и усвоили из него важные уроки. Ваши ангелы сейчас тесно сотрудничают с вами, чтобы обеспечить комфорт, в котором вы нуждаетесь в эти дни. Отпустите с благодарностью прошлое и продолжайте строить будущее.

Космический совет: помните, что вы окружены поддержкой.

♌ Львы

Сегодня Вселенная просит вас настроиться на храм вашего тела, Львы. Прислушайтесь к нему и дайте то, в чем оно нуждается. Помните, что еда — это лекарство. Обеспечение вашего организма нужными питательными веществами поможет вам выздороветь на всех уровнях.

Космический совет: обратите внимание на то, что говорит вам ваше тело.

♍ Девы

Найдите сегодня минутку, чтобы прислушаться к себе. Если вас не устраивает место, в котором вы находитесь, то почему вы не предпринимаете шаги для поиска нового? Пора предпринять вдохновенные действия, Девы. Чтобы позволить своим мыслям трансформироваться в вещи, вы должны отступить и позволить силам творить чудеса.

Космический совет: пора переходить от планов к действиям.

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♎ Весы

Весы, порой, стремясь поддерживать порядок, вы игнорируете чувство дискомфорта внутри себя. Поймите, насколько эта модель поведения наносит ущерб вашему собственному росту. Это касается и межличностных отношений. Вселенная вас просит высказаться о том, из-за чего вы чувствуете себя обиженным действиями другого человека и каким образом хотели бы получить поддержку.

Космический совет: не стесняйтесь выражать свои эмоции и прямо говорить о потребностях с окружающими.

♏ Скорпионы

Мы всегда будет чем-то недовольны в той или иной ситуации. Однако готовность подняться над мутными водами и взглянуть на вещи с более высокой точки зрения помогут взглянуть на ситуацию иначе, Скорпионы. Возьми перерыв и как следует все обдумайте.

Космический совет: взгляните на ситуацию под другим углом.

♐ Стрельцы

Порой в суматохе дня мы забываем о важных вещах по отношению к себе. В первую очередь — заботе. Даже в самых, как может показаться, банальных вещах. Например, полноценный прием пищи или качественный сон. Помните, Стрельцы, что забота о себе поможет вам добиться больших успехов.

Космический совет: не забывайте заботиться о себе.

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♑ Козероги

Сознательное усилие понять вещи с точки зрения другого человека — единственный способ исправить данную ситуацию. Прислушайтесь к тому, что говорит внутренний голос, Козероги. Всегда есть способ найти мирное решение той или иной проблемы. Оставайтесь открытыми и слушайте, что скажет ваш собеседник.

Космический совет: всегда есть способ найти мирное решение той или иной проблемы.

♒ Водолеи

Важные события не происходят в одночасье, Водолеи. Чтобы добраться до желаемого пункта назначения, требуются терпение и настойчивость. Ключ к самореализации заключается в том, чтобы путешествие было таким же ярким, как и пункт назначения.

Космический совет: терпение и настойчивость окупятся с лихвой.

♊ Рыбы

Порой мы отказываемся признавать, как наши слова и действия могут повлиять на другого человека. Вам есть о чем подумать, Рыбы. Понаблюдайте за ситуацией с более высокой точки зрения. Это поможет вам лучше понять собеседника и привнести сострадание, если оно потребуется.

Космический совет: тщательно обдумывайте свои слова, прежде чем их произносить.

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