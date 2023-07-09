Бедрос Киркоров назвал истинную причину развода с женой после 26 лет брака

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Оказалось, что пара разошлась еще больше десяти лет назад. В чем причина?

Певец Бедрос Киркоров в эфире программы на федеральном телеканале сообщил о тяжелом заболевании у своей супруги Людмилой Смирновой, с которой они прожили 26 лет, а теперь разводятся.

Оказалось, что у женщины пять лет назад диагностировали рак груди, ставший следствием некачественно проведенной операции. Смирновой присвоили третью группу инвалидности.

Киркоров-старший заявил, что у него самого инвалидность и немало проблем со здоровьем в силу возраста. Певец не может даже самостоятельно одеваться, поэтому ему нужен человек, который будет ухаживать за ним.

Также отец Филиппа Киркорова раскрыл истинные причины развода со Смирновой. По его словам, они расстались уже более 12 лет назад, когда у певца родились внуки, и он решил переехать из Великого Новгорода в Москву. Однако супруга не захотела последовать за ним, заявив, что ей необходимо защитить диссертацию. Отношения еще более осложнились, когда Смирнова попыталась составить брачный контракт, в котором все имущество было записано на нее.

«У Людмилы есть племянница-судья, она посоветовала развестись. Дело в брачном контракте. Там написано, что все имущество перейдет на ее имя. А у нас два дома. Они стоят денег. Филипп их присылал. Я, как увидел это, сказал: Бог пусть распределит. Когда Филиппу озвучил свое решение, он ответил, мол, папа, решай сам», — поделился 91-летний певец.

Сейчас певцу приписывают роман с его сиделкой — 43-летней женщиной по имени Олеся из Брянской области. Сама она в одном из ток-шоу заявила, что просто помогает артисту: контролирует прием лекарств, измеряет давление, готовит еду. Да и сам Киркоров-старший заявил недавно, что между ними нет романтических отношений. По его словам, помощника проявляет к нему любовь не как к спутнику, а как к пожилому и больному человеку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Бедрос Киркоров думает о пластических операциях своего сына.