Отец Жанны Фриске рассказал о произошедшей 49 лет назад семейной трагедии: «Мальчик умер»

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Мама артистки ждала двойню, родила на седьмом месяце беременности. Врачи тогда два месяца выхаживали будущую звезду.

Вчера, 8 июля, российской певице Жанне Фриске могло исполниться 49 лет. Артистка умерла восемь лет назад, но поклонники о ней не забывают — продолжают собираться на ее могиле по памятным датам. Отец певицы Владимир Фриске до сих пор тяжело переносит утрату дочери. В день ее рождения он рассказал о семейной трагедии, произошедшей 49 лет назад.

«Жанна была долгожданным ребенком. Мы с женой еще молодые были. Супруга ждала двойню. Но роды оказались преждевременными. Мальчик умер, а Жанна осталась», — признался мужчина.

Но оказывается, что артистка тоже могла погибнуть еще будучи новорожденной. Врачи не давали точных прогнозов. Жанна появилась на свет на седьмом месяце беременности матери и затем какое-то время провела в специальном боксе. Когда певица родилась, она весила всего один килограмм и 360 граммов. Об этом отец звезды сообщил изданию МК.

Мужчина отметил, что его дочь с детства была творческой личностью. Уже в яслях она читала стихи и пела. Также обожала танцевать. Когда будущая звезда стала старше, ее отдали заниматься художественной гимнастикой. Отец артистки признался, что за всю свою жизнь он ни разу не слышал плохого слова от дочери.

«Всегда обращалась к нам ласково: „Мамочка, папочка“. Уже даже, когда выросла, каждый день звонила — с любого конца света. Где бы она ни находилась» — рассказал Владимир Фриске.

Мужчина также признался, что квартира его дочери осталось такой же, как была. Мама Фриске регулярно приезжает туда убираться. А если возникают проблемы с электричеством или сантехникой, то семья вызывает мастеров. Квартиру планирует отдать сыну артистки Платону.

Ранее 5-tv.ru писал, как сестра Жанны Фриске решила заработать на ее могиле в день рождения звезды.