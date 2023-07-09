В Узбекистане завершилось голосование на выборах президента

Фото, видео: Владимир Смирнов / ТАСС; 5-tv.ru

Кроме действующего главы государства Шавката Мирзиеева за пост президента борются еще три кандидата.

Избирательные участки на досрочных выборах президента закрылись в Узбекистане в 20:00 по местному времени, начался подсчет голосов. Кадры последних минут работы участков появились в распоряжении 5-tv.ru.

По состоянию на 13:00 по московскому времени, в стране проголосовали почти 12 миллионов граждан — 60,74% избирателей. По данным МИД Узбекистана, за рубежом из 231 776 граждан, имеющих право голоса, 180 729 проголосовали досрочно с 28 июня по 5 июля. В России подсчет голосов начался днем.

За ходом выборов в Узбекистане следили около 800 международных наблюдателей из нескольких десятков стран и международных организаций, а также около полутора тысяч журналистов.

Досрочные президентские выборы в Узбекистане — первые после изменения Конституции страны. Нововведения, помимо прочего, продлевают срок полномочий главы государства с пяти до семи лет. Это дает возможность действующему президенту Шавкату Мирзиееву, возглавляющему страну с 2016 года, повторно избираться в этом году, а в случае победы и в 2030-м.

Кроме Мирзиеева на пост главы государства в этот раз претендуют еще три кандидата: Абдушукур Хамзаев, Улугбек Иноятов и Робахон Махмудова. Победителем станет тот, кто наберет более 50% голосов избирателей. В противном случае будет организован второй тур голосования в течение ближайшего месяца.

Как сообщили в МВД страны, обстановка на выборах президента в Узбекистане стабильная, нарушений не зарегистрировано.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Узбекистане стартовали досрочные выборы президента.