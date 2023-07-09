Актрису Валери Зоидову бросил парень из-за съемок обнаженной в «Короле и шуте»

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Девушка расстроилась вдвойне, ведь пикантная сцена в итоге даже не вошла в сериал.

Возлюбленный актрисы Валери Зоидовой не смог простить ей съемку обнаженной в сериале «Король и шут» и разорвал отношения. Самое обидное, что сцена даже не вошла в финальный монтаж картины, пишет StarHit.ru.

«Изначально планировалось, что она (сцена — Прим. ред.) будет сниматься на улице, на набережной. Но потом температура стала минусовая, я поняла, что не смогу голая бегать по набережной. Мы перенесли ее в помещение, и вообще она пережила очень много трансформаций. Это в целом была последняя смена, и я рассталась с парнем, когда он увидел это. Поэтому, когда мне сказали, что она не вошла, я даже расстроилась», — поделилась 22-летняя Зоидова.

В биографическом сериале Рустама Мосафира о панк-группе «Король и шут» молодая актриса сыграла Анфису — первую любовь Горшка. Над съемками откровенной сцены создателям фильма пришлось немало потрудиться: было отснято несколько дублей в разных локациях, однако в итоге сцена, по словам режиссера, получилась «как будто из другого кино», и он решил не вставлять ее в фильм.

Известно, что с 2019 года Зоидова встречалась с фотографом Антоном Сергеевым. В прошлом году актриса перестала публиковать совместные фото с возлюбленным и сообщила, что одна летит на отдых в Турцию.

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