В Абхазии приостановили движение поездов из-за размыва путей сильным ливнем
Фото: www.globallookpress.com / Hindustan Times
Спасатели устраняют последствия непогоды.
В Абхазии временно остановили движение поездов. Все из-за сильного дождя, который размыл железнодорожные пути. Ливень прошел минувшей ночью. Об этом сообщили в пресс-службе РУП «Абхазская железная дорога».
«Сильный ливень смыл более 200 метров железнодорожного пути на перегоне "Бзыбь - Гагра" и станции Гагра», — говорится в сообщении.
Сейчас в Абхазии спасатели устраняют последствия непогоды и обследуют другие участки. Пока что сроки устранения повреждений остаются неизвестными.
Движение по железнодорожным путям приостановили после отправки пассажирского поезда «Москва-Сухум». Также известно, что электропоезд «Ласточка» движется согласно графику до Гагры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощная стихия обрушилась на Абхазию.