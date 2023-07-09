«Я уже никому не отказываю»: 59-летняя Лолита об отношениях с мужчинами

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Знаменитость не стесняется шутить со сцены о своем возрасте.

Известная ярким чувством юмора Лолита Милявская заявила на одном из своих концертов, что в силу возраста уже не отказывает мужчинам. Фрагмент выступления опубликовал Telegram-канал «Звездач».

«Через пять месяцев мне будет 60. Это так круто! Это когда каждый день как последний. В отношении всего, и мужиков тоже. Поэтому я уже никому не отказываю», — пошутила со сцены звезда.

При этом Лолита отметила, что иногда лучше «закрыть рот и ничего не говорить», но она не может удержаться и не пошутить о своем 60-летии.

На днях певица рассказала подписчикам, как ее «похоронили» в Германии. Кто-то распространил информацию о смерти российской звезды среди ее местных поклонников и друзей. Многие уже начали оплакивать певицу, однако нашлись недоверчивые люди, которые позвонили Лолите и убедились, что с ней все в порядке. Сама знаменитость и в этой ситуации нашла повод для шутки. Певица заявила, что теперь точно знает, кому она небезразлична.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Лолита, несмотря на свой возраст, продолжает шокировать публику: на фестивале в Петербурге артистка продемонстрировала публике пятую точку, заявив, что еще «может согнуться».