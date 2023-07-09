Подросток пытался сжечь 15-летнюю подругу в Пермском крае

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Несовершеннолетнего задержали. СК возбудил уголовное дело.

В Пермском крае подросток пытался сжечь свою 15-летнюю подругу. 8 июля он облил приятельницу горючей жидкостью, а затем поджег. Девочку увезли в больницу с обширными ожогами.

В управлении Следственного комитета РФ по Пермскому краю сообщили, что несовершеннолетний задержан. Сейчас обсуждается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В ведомстве продолжают проводить следственные мероприятия по этому делу. Следователи установливают все обстоятельства произошедшего, мотив совершенного преступления.

В каком сейчас состоянии находится пострадавшая девочка — неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в июне в Южном Бутово произошла подобная ситуация. Подросток получил ожоги 80% тела в результате поджога. Также были опубликованы кадры первых минут после поджога.