Глава МИД Турции позвонил Лаврову после возвращения главарей «Азова»* на Украину

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Анкара накануне в нарушение договоренностей с Москвой передала Киеву сдавшихся в плен в «Азовстали» националистов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, уточнив, что контакт состоялся по инициативе турецкой стороны.

Отмечается, что стороны обсудили региональную повестку с акцентом на события вокруг Украины, включая возвращение главарей националистической группировки «Азов»* из Стамбула в Киев.

Турецкий министр назвал деструктивным курс на продолжение поставок вооружения киевскому режиму, подчеркнув, что это может привести только к негативным последствиям.

Также главы МИД обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия по обеспечению глобальной продовольственной безопасности на фоне неспособности Запада предпринять действия для реализации известной «пакетной инициативы» генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

Накануне стало известно, что Турция в нарушение договоренностей отпустила из-под домашнего ареста украинских командиров, сдавшихся в плен в Мариуполе, в том числе главарей нацформирования «Азов»*. Они должны были находится за пределами Украины до окончания конфликта. При этом Анкара не предупреждала Москву о своих действиях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский по итогам визита в Турцию заявил о возвращении на Украину командиров «Азова».

* — организация признана террористической и запрещена в РФ.