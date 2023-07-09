Жители Москвы и центральной части России окажутся в «арктическом мешке»

Синоптик Тишковец: 12 июля может стать самым холодным днем в Москве за последние 75 лет

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

В самом разгаре лета в Центральную Россию придет осенняя погода. Когда можно будет продолжить купальный сезон?

Грядущая среда 12 июля может стать самым холодным днем в Москве за последние 75 лет. Жителей столицы призвали одеваться теплее — градусные значения достигнут рекордно низких. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказала в беседе с агентством РИА Новости.

По словам синоптика, температура в московском регионе и в Центральной России, в целом, в дневное время суток не поднимется выше отметки в 16 градусов. Виной всему — атмосферные фронты, на которых лето потерпит поражение.

«Жители Москвы и всей Центральной России окажутся в арктическом мешке», — прокомментировала Тишковец.

По словам специалиста, настоящий осенний холод уже достиг Русского севера и движется прямиком к столице. Начнется неделя с 22 градусов и уже во вторник температурные значения начнут резко падать — до плюс 14 — плюс 19 градусов.

«К среде столбики термометров рухнут в бездну осеннего холода, и будут колебаться от плюс 11 до плюс 16 <…>12 июля может стать самым холодным днем за последние 75 лет», — подчеркнула синоптик.

Эксперт пояснила, что такие показатели характерны для сентября. Ночью столбики термометров опустятся до плюс шести — плюс 11 градусов. Последний раз столь низкая температура в этот день была зафиксирована в 1968 году — тогда температура воздуха в столице составила плюс 15,1 градуса.

Тишковец поспешила обрадовать — резкий спад сменится быстрым улучшением температуры. К выходным в Москву вернется лето с более привычными температурными значениям до плюс 26 градусов днем.

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