Россия стала крупнейшим поставщиком газа в Испанию в июне 2023 года

Enagas: РФ стала крупнейшим поставщиком по объемам газа в Испанию в июне 2023 года

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Москва заняла лидирующую позицию, следом за ней — Алжир. На каком месте расположились США?

Россия заняла первое место по объемам поставок газа в Испанию по итогам прошедшего месяца. Информация об этом появилась на сайте европейской энергетической компании Enagas, которая владеет и управляет испанской газовой сетью.

Таким образом в страну было поставлено 7673 гигаватт-часа российского сжиженного природного газа. В процентном соотношении это составило 26,8% об общего количества импортированного в Испанию газа. Всего с начала года Испания приобрела у РФ 41 145 гигаватт-часов энергоносителя.

Вторым по объемам поставок газа в Испанию стал Алжир. В прошлом месяце 21% от общего количества газа страны составлял алжирский. На третьем месте расположились США с показателям 18,5%.

С января текущего года импорт газа из России в Испанию вырос более чем на 100% и составил 151%.

Ранее 5-tv.ru писал, что австрийская компания продолжит покупать газ у России.