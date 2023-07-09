Смерч, град и ливень: власти Сочи закрыли все городские пляжи из-за угрозы шторма

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В ночь на 10 июля ожидается основной удар стихии.

В Сочи закрыли все городские пляжи и запретили купаться в море во время действующего штормового предупреждения. На пляжах были установлены красные флаги. Об этом сообщила администрация города в Telegram-канале.

Накануне на Хостинский район Сочи обрушился ливень. Ликвидация последствий продолжается. Были повреждены проезжие части, затоплены подвалы. В регионе сохраняется штормовое предупреждение. По оценкам синоптиков, ожидается ливень, град, а также возможно формирование смерчей над акваторией Черного моря.

«Все городские пляжи закрыты», — написано в публикации.

Штурмовое предупреждение будет действовать на территории города до конца суток 10 июля. Ожидается, что сильнее всего стихия разгуляется в ночное время в понедельник. Туристов и местных жителей просят выбирать для отдыха отдаленные от воды места.

Ранее 5-tv.ru писал, что отдыхающим в Анапе запретили купаться из-за надвигающегося шторма.