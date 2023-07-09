Поставили штифты: врачи пытаются спасти кости таза выпавшего из окна сына Ефремова

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Звездный наследник получил многочисленные переломы, некоторые из которых оказались слишком серьезными.

Сыну Михаила Ефремова — Николаю — поставили штифты на сломанные кости таза. Как стало известно 5-tv.ru, звездному наследнику ранее проводили операции в этой области, а теперь подкорректировали их.

В целом, по информации источника, состояние Николая Ефремова улучшается, хоть и незначительно. Прогресс показали анализы, результаты которых стали лучше.

30 июня Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Его доставили в больницу с тяжелой сочетанной травмой. При госпитализации он был в сознании и сказал медикам, что упал случайно и претензий ни к кому не имеет.

По предварительным данным, в момент падения актер не находился в алкогольном или наркотическом опьянении. В результате падения он получил большую внутрибрюшную гематому, из-за которой ему пришлось в экстренном режиме проводить операцию.

В общем врачи диагностировали у Николая перелом костей таза, бедра и локтя. Также после операций у него начались осложнения в виде острой сердечной и респираторной недостаточностей. В первый день госпитализации врачам пришлось даже ввести артиста в медикаментозную кому.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему выпавший из окна сын Ефремова был на учете в психбольнице.