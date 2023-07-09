Сестра Жанны Фриске решила заработать на ее могиле в день рождения звезды

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Keltik

Пользователи сети раскритиковали младшую сестру артистки и назвали такой поступок «мерзостью». Что же она натворила?

Сестра покойной Жанны Фриске решила заработать на ее могиле. В личном блоге 37-летняя Наталья опубликовала фотографию с кладбища — в день рождения любимой старшей сестры она, конечно, пришла навестить ее. Однако фото вызвало у подписчиков не чувство сострадания и тоску по рано ушедшей певице, а возмущение к ее родной сестре.

«С твоим днем, мой ангел. Очень не хватает тебя. Второй раз заказываю у ребят фото. Если нужны контакты, обращайтесь», — написала Наталья на фотографии с портером Жанны у могилы.

Совмещать скорбь и рекламу подписчики сочли слишком неуместным и неуважительным жестом. Наталью осудили за попытку заработать таким «мерзким» способом.

Тем временем родителям Жанны Фриске тяжело смириться с ее смертью даже спустя восемь лет. Покоя не дают продолжающиеся скандалы с мужем покойной дочери Дмитрием Шепелевым. Он старательно держится от них подальше и не дает видеться с внуком.

Ранее 5-tv.ru писал, что недоброжелатели сравнили Наталью Фриске с ее покойной сестрой.